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Источник: Гончар, Набоков, Фёдоров и Кудашов — в штабе сборной России на Олимпиаду-2022

Источник: Гончар, Набоков, Фёдоров и Кудашов — в штабе сборной России на Олимпиаду-2022
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Стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», помогать главному тренеру Алексею Жамнову на Играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Отмечается, что президента ЦСКА Игоря Есмантовича на посту генерального менеджера сборной России не будет.

Также сообщается, что Алексей Жамнов в ноябре отправится в турне по Северной Америке, на Кубке Карьяла нового главного тренера национальной команды не будет.

Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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