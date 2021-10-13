Источник: Гончар, Набоков, Фёдоров и Кудашов — в штабе сборной России на Олимпиаду-2022

Стал известен список специалистов, которые войдут в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022.



Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», помогать главному тренеру Алексею Жамнову на Играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Отмечается, что президента ЦСКА Игоря Есмантовича на посту генерального менеджера сборной России не будет.



Также сообщается, что Алексей Жамнов в ноябре отправится в турне по Северной Америке, на Кубке Карьяла нового главного тренера национальной команды не будет.



Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.