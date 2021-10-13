«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист», дважды уступая в счёте по ходу матча

ХК «Сочи» по буллитам одержал победу над «Автомобилистом» в игре регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0). Матч прошёл в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



Счёт во встрече на 10-й минуте открыл вернувшийся после травмы форвард Сергей Шумаков. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Райан Спунер. Через минуту удвоил преимущество хозяев Патрис Кормье с передачи Данила Романцева и Станислава Бочарова.



На 15-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Сочи» Василий Глотов, ассистент — Янис Якс. На 27-й минуте Никита Феоктистов сравнял счёт, а на 41-й минуте подопечных Андрея Назарова вперёд вывел Артём Николаев. Автор голевого паса — Мартин Бакош.



На 49-й минуте в большинстве восстановил равновесие в счёте Райан Спунер, в голевой атаке также поучаствовали Стефан Да Коста и Ефим Гуркин. Снова вперёд подопечных Билла Питерса вывел на 52-й минуте Степан Хрипунов с передачи от Владимира Кузнецова и Александра Щемерова.



На 53-й минуте счёт снова стал равным благодаря усилиям форварда гостей Богдана Якимова. Ассистенты — Павел Шэн и Юрий Александров.



В серии буллитов единственную удачную попытку совершил Василий Глотов.