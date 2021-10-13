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«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист», дважды уступая в счёте по ходу матча

«Сочи» по буллитам обыграл в гостях «Автомобилист», дважды уступая в счёте по ходу матча
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ХК «Сочи» по буллитам одержал победу над «Автомобилистом» в игре регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:4 (1:2, 1:0, 2:2, 0:0). Матч прошёл в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Счёт во встрече на 10-й минуте открыл вернувшийся после травмы форвард Сергей Шумаков. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Райан Спунер. Через минуту удвоил преимущество хозяев Патрис Кормье с передачи Данила Романцева и Станислава Бочарова.

На 15-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Сочи» Василий Глотов, ассистент — Янис Якс. На 27-й минуте Никита Феоктистов сравнял счёт, а на 41-й минуте подопечных Андрея Назарова вперёд вывел Артём Николаев. Автор голевого паса — Мартин Бакош.

На 49-й минуте в большинстве восстановил равновесие в счёте Райан Спунер, в голевой атаке также поучаствовали Стефан Да Коста и Ефим Гуркин. Снова вперёд подопечных Билла Питерса вывел на 52-й минуте Степан Хрипунов с передачи от Владимира Кузнецова и Александра Щемерова.

На 53-й минуте счёт снова стал равным благодаря усилиям форварда гостей Богдана Якимова. Ассистенты — Павел Шэн и Юрий Александров.

В серии буллитов единственную удачную попытку совершил Василий Глотов.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 5
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шумаков (Блэкер, Спунер) – 09:04' (5x5)   2:0 Кормье (Романцев, Бочаров) – 10:22' (5x5)   2:1 Глотов (Якс) – 14:07' (5x5)   2:2 Феоктистов – 26:25' (5x5)   2:3 Николаев (Бакош) – 40:44' (5x5)   3:3 Спунер (Да Коста, Гуркин) – 48:41' (5x4)   4:3 Хрипунов (Кузнецов, Щемеров) – 51:06' (5x5)   4:4 Якимов (Шэн, Александров) – 52:56' (5x5)   4:5 Глотов – 65:00' (ПБ)
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