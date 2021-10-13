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Тротц: «Айлендерс» способны на победу в Кубке Стэнли. Это накладывает определённое бремя

Тротц: «Айлендерс» способны на победу в Кубке Стэнли. Это накладывает определённое бремя
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал шансы клуба на победу в Кубке Стэнли.

«Это в некоторой степени привилегия — быть командой, которая считается претендентом на Кубок Стэнли. Это накладывает на тебя определённое бремя. Думаю, что наша команда способна на победу», — приводит слова Тротца в «Твиттере» журналист Артур Стэйпл.

«Айлендерс» начнут новый сезон Национальной хоккейной лиги матчем с «Каролиной Харрикейнз» в пятницу, 15 октября. Начало — в 2:00 мск.

Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли 2021 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли. Последнюю победу в лиге клуб из Нью-Йорка одержал в сезоне-1982/1983.

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