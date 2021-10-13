Губернатор Вологодской области: стиль работы Разина в «Северстали» немного похож на мой

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поделился мнением о выступлении «Северстали», а также о главном тренере клуба Андрее Разине.
«Конечно, я слежу за успехами и неудачами нашей команды, тем более я сам кандидат в мастера спорта по хоккею. Желаю нашим ребятам более оптимистичных результатов. Хотелось бы, чтобы команда вышла в плей-офф и заняла достойное место, потому что город Череповец, город металлургов, строителей, химиков достоин таких зрелищ федерального масштаба.
Люди устали уже ждать, поддержка болельщиков неоценима для любой команды. Команда у нас молодая, амбициозная, ей по плечу решение многих вопросов. К сожалению, бюджет клуба не позволяет войти в число топ-команд, которые претендуют на чемпионство, но этот вопрос с владельцами клуба рассматривается ежегодно. И бюджет клуба увеличивается под ставящиеся задачи. Команде поставлена задача попасть в плей-офф, и сейчас ребята борются.
Мне работа Разина нравится тем, что по своим эмоциям, жёсткости, нестандартным решениям его стиль работы немного похож на мой. Я люблю людей эмоциональных, открытых, резких, взрывных, быстро принимающих решения, которые дают быстрый эффект. Я точно такой же, и мне кажется, в своей работе он тоже пытается быстро принимать эффективные решения», – цитирует Кувшинникова ТАСС.
- 13 октября 2021
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