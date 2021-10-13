«Амур» реализовал большинство через три секунды в матче с ЦСКА

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». После первого периода гости ведут со счётом 2:0.



На девятой минуте в большинстве открыл счёт чешский форвард «Амура» Радан Ленц. Хабаровский клуб реализовал ситуацию «пять на четыре» всего спустя три секунды после удаления Лукаса Валльмарка в составе ЦСКА. Отметим, что «Амур» является худшей командой КХЛ по реализации большинства.

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В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 17 матчей. «Амур» замыкает таблицу на Востоке, имея в своём активе 11 баллов после 16 встреч.