«Амур» реализовал большинство через три секунды в матче с ЦСКА
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». После первого периода гости ведут со счётом 2:0.
На девятой минуте в большинстве открыл счёт чешский форвард «Амура» Радан Ленц. Хабаровский клуб реализовал ситуацию «пять на четыре» всего спустя три секунды после удаления Лукаса Валльмарка в составе ЦСКА. Отметим, что «Амур» является худшей командой КХЛ по реализации большинства.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В настоящий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 17 матчей. «Амур» замыкает таблицу на Востоке, имея в своём активе 11 баллов после 16 встреч.
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