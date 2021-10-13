Форвард СКА Морозов забросил первую шайбу в сезоне в матче с московским «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». После первого периода счёт в игре ничейный — 1:1.



На последней минуте первого периода дебютную шайбу в сезоне забросил нападающий СКА Иван Морозов. Армейцы расположились в зоне, Линден Вей прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, Морозов подстроился и вогнал шайбу в сетку ворот Ивана Бочарова.

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В настоящий момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 матчей. «Динамо» — на первой строчке Запада, у бело-голубых 24 очка при аналогичном количестве игр.