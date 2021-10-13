Нападающий московского «Динамо» Чебыкин разбил лицо форварду СКА Хуснутдинову

В настоящий момент проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским «Динамо». На шестой минуте второго периода счёт в игре ничейный — 2:2.



На 22-й минуте разбили лицо форварду армейцев Марату Хуснутдинову. За это двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой получил нападающий «Динамо» Николай Чебыкин. СКА реализовал большинство усилиями Антона Бурдасова. Через минуту бело-голубые сравняли счёт, автор шайбы — Рашевский.

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В настоящий момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 23 очка после 16 матчей. «Динамо» — на первой строчке Запада, у бело-голубых 24 очка при аналогичном количестве игр.