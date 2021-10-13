Бывший голкипер «Рейнджерс» Лундквист будет работать экспертом в телевизионном шоу клуба

Шведский голкипер Хенрик Лундквист, завершивший профессиональную карьеру в августе 2021 года, продолжит работу в качестве эксперта.
Как сообщает New York Post, экс-хоккеист станет частью программы «Рейнджерс» MSG Network. Лундквист выступит в студии в качестве эксперта приблизительно на 20 играх вместе с ведущим Джоном Джанноне и аналитиком Стивом Валикеттом.
«В течение 15 лет я был связан с «Рейнджерс», а теперь пора поговорить о хоккее «Рейнджерс». Действительно рад присоединиться к MSG Network в этом сезоне, чтобы обсудить команду и оставаться на связи с игрой», — написал Лундквист в «Твиттере».
Бывший шведский вратарь проведёт первый эфир перед домашним матчем «Рейнджерс» с «Даллас Старз».
Напомним, 9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце. Не проведя за новый клуб ни одной игры, хоккеист объявил о завершении карьеры.
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