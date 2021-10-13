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Форвард «Далласа» Радулов пропустил тренировочное занятие клуба

Форвард «Далласа» Радулов пропустил тренировочное занятие клуба
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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил сегодняшнюю тренировку клуба, которая прошла в Нью-Джерси.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф, также на занятии отсутствовали Джейсон Робертсон и Блейк Комо.

Напомним, 35-летний россиянин в прошедшем сезоне НХЛ провёл только 11 матчей, набрав в них 12 (4+8) очков. Радулов досрочно завершил сезон из-за проблем с мышцами кора (комплекс мышц, отвечающих за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника). Сообщалось, что он должен был перенести операцию.

Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас» проведёт в пятницу, 15 октября, с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.

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