Форвард «Далласа» Радулов пропустил тренировочное занятие клуба

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил сегодняшнюю тренировку клуба, которая прошла в Нью-Джерси.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Саад Юсуф, также на занятии отсутствовали Джейсон Робертсон и Блейк Комо.



Напомним, 35-летний россиянин в прошедшем сезоне НХЛ провёл только 11 матчей, набрав в них 12 (4+8) очков. Радулов досрочно завершил сезон из-за проблем с мышцами кора (комплекс мышц, отвечающих за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника). Сообщалось, что он должен был перенести операцию.



Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Даллас» проведёт в пятницу, 15 октября, с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.