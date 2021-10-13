Форвард «Ванкувера» Подколзин тренировался в 4-м звене перед первым матчем сезона НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин примет участие в первом матче нового регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Томас Дранс, игрок на утренней раскатке команды занимался в четвёртом звене вместе с Джастином Даулингом и Юхо Ламмикко.
Напомним, матч между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» состоится утром 14 октября. Начало – в 05:00 по московскому времени.
В мае 2021 года «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером «Ванкувером».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА. Он провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока составил «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он также набрал 11 (6+5) очков. Показатель полезности игрока в плей-офф составил «+2».
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