«Локомотив» обыграл в овертайме «Северсталь», одержав 6-ю победу под руководством Никитина

Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
Счёт в матче открыл на 30-й минуте шведский защитник гостей Якоб Стенквист, ассистенты — Даниил Вовченко и Николай Тимашов. За четыре секунды до конца второго периода сравнял счёт форвард «Локомотива» Михаил Беляев, голевой пас отдал Максим Берёзкин.
В овертайме решающую шайбу в составе хозяев забросил нападающий Максим Шалунов.
Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу в семи матчах под руководством Игоря Никитина, занимая шестое место в таблице Западной конференции с 20 очками после 17 матчей.
- 13 октября 2021
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