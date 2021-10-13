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«Локомотив» обыграл в овертайме «Северсталь», одержав 6-ю победу под руководством Никитина

«Локомотив» обыграл в овертайме «Северсталь», одержав 6-ю победу под руководством Никитина
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Ярославский «Локомотив» в овертайме одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Счёт в матче открыл на 30-й минуте шведский защитник гостей Якоб Стенквист, ассистенты — Даниил Вовченко и Николай Тимашов. За четыре секунды до конца второго периода сравнял счёт форвард «Локомотива» Михаил Беляев, голевой пас отдал Максим Берёзкин.

В овертайме решающую шайбу в составе хозяев забросил нападающий Максим Шалунов.

Таким образом, «Локомотив» одержал шестую победу в семи матчах под руководством Игоря Никитина, занимая шестое место в таблице Западной конференции с 20 очками после 17 матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Стенквист (Вовченко, Тимашов) – 29:17' (5x5)   1:1 Беляев (Берёзкин) – 39:56' (5x5)   2:1 Шалунов – 61:36' (3x3)
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