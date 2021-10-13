ЦСКА крупно проиграл в домашнем матче «Амуру»

ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл хабаровскому «Амуру». Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.



Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл чешский форвард Радан Ленц, ассистенты – Владимир Галузин и Давид Томашек. Удвоил преимущество подопечных Михаила Кравеца на последней минуте первого периода Дмитрий Архипов, голевой пас на счету Ленца и Алексея Волгина.



На 22-й минуте третью шайбу в ворота Адама Рейдеборна отправил Иван Николишин, в атаке поучаствовали также Владимир Бутузов и Александр Горшков. Четвёртую шайбу «Амура» оформил в большинстве на 25-й минуте Бутузов, ассистенты – Горшков и Волгин.



На 58-й минуте одну шайбу у армейцев отыграл форвард Михаил Соркин. Заключительную шайбу на предпоследней минуте в пустые ворота отправил Давид Томашек.



ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. «Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, имея 13 баллов после 17 игр.