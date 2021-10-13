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ЦСКА крупно проиграл в домашнем матче «Амуру»

ЦСКА крупно проиграл в домашнем матче «Амуру»
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ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл хабаровскому «Амуру». Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл чешский форвард Радан Ленц, ассистенты – Владимир Галузин и Давид Томашек. Удвоил преимущество подопечных Михаила Кравеца на последней минуте первого периода Дмитрий Архипов, голевой пас на счету Ленца и Алексея Волгина.

На 22-й минуте третью шайбу в ворота Адама Рейдеборна отправил Иван Николишин, в атаке поучаствовали также Владимир Бутузов и Александр Горшков. Четвёртую шайбу «Амура» оформил в большинстве на 25-й минуте Бутузов, ассистенты – Горшков и Волгин.

На 58-й минуте одну шайбу у армейцев отыграл форвард Михаил Соркин. Заключительную шайбу на предпоследней минуте в пустые ворота отправил Давид Томашек.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. «Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, имея 13 баллов после 17 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Ленц (Галузин, Томашек) – 08:19' (5x4)   0:2 Архипов (Ленц, Волгин) – 19:09' (5x5)   0:3 Николишин (Бутузов, Горшков) – 21:44' (5x5)   0:4 Бутузов (Горшков, Волгин) – 24:18' (5x4)   1:4 Соркин (Нестеров) – 57:29' (5x5)   1:5 Томашек (Любимов) – 58:33' (5x5)
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