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«Авангард» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Барыс»

«Авангард» одержал третью победу подряд, уверенно обыграв «Барыс»
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«Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Барыс» со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Матч прошёл в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Открыл счёт в матче на 33-й минуте в большинстве канадский нападающий хозяев Корбан Найт, ассистенты – Николай Прохоркин и Сергей Толчинский. За семь секунд до окончания второго периода Алексей Емелин удвоил преимущество подопечных Боба Хартли, голевой пас отдали Толчинский и Найт.

В третьем периоде на 50-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу усилиями Никиты Михайлиса, воспользовавшегося передачами Романа Старченко и Самата Данияра. Через минуту «Авангард» забросил третью шайбу — отличился Алексей Береглазов, Найт и Толчинский отдали голевой пас.

За минуту до конца встречи четвёртую шайбу в составе хозяев забросил в пустые ворота Александр Дергачёв, установив финальный результат.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Найт (Прохоркин, Толчинский) – 32:45' (5x4)   2:0 Емелин (Толчинский, Найт) – 39:53' (5x5)   2:1 Михайлис (Старченко, Данияр) – 49:37' (5x5)   3:1 Береглазов (Найт, Толчинский) – 50:38' (5x5)   4:1 Дергачёв (Каски, Найт) – 58:55' (5x4)
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