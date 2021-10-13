Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» увеличил безвыигрышную серию до шести матчей, уступив дома «Торпедо»

«Витязь» увеличил безвыигрышную серию до шести матчей, уступив дома «Торпедо»
Комментарии

Нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 обыграло в гостях подмосковный «Витязь». Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

На 36-й минуте в большинстве открыл счёт финский защитник хозяев Валттери Кемиляйнен, голевую передачу отдал Миро Аалтонен. На последней минуте второго периода равновесие восстановил Кенни Агостино, воспользовавшись пасом от Дамира Жафярова и Энди Мили.

На 51-й минуте вперёд «Торпедо» вывел Илья Федотов, ассистент — Марк Марин. Заключительную шайбу через минуту забросил Иван Чехович, ему ассистировали Георгий Мишарин и Теодор Леннстрём.

«Торпедо» — на седьмом месте в таблице Западной конференции с 17 очками после 17 встреч, «Витязь» находится на 11-й строчке Запада, имея 13 баллов после 17 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2021, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Кемиляйнен (Аалтонен) – 35:15' (5x4)   1:1 Агостино (Жафяров, Мили) – 39:16' (5x5)   1:2 Федотов (Марин) – 50:50' (5x5)   1:3 Чехович (Мишарин, Леннстрём) – 51:51' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021