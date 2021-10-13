«Витязь» увеличил безвыигрышную серию до шести матчей, уступив дома «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги-2021/2022 обыграло в гостях подмосковный «Витязь». Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).



На 36-й минуте в большинстве открыл счёт финский защитник хозяев Валттери Кемиляйнен, голевую передачу отдал Миро Аалтонен. На последней минуте второго периода равновесие восстановил Кенни Агостино, воспользовавшись пасом от Дамира Жафярова и Энди Мили.



На 51-й минуте вперёд «Торпедо» вывел Илья Федотов, ассистент — Марк Марин. Заключительную шайбу через минуту забросил Иван Чехович, ему ассистировали Георгий Мишарин и Теодор Леннстрём.



«Торпедо» — на седьмом месте в таблице Западной конференции с 17 очками после 17 встреч, «Витязь» находится на 11-й строчке Запада, имея 13 баллов после 17 игр.