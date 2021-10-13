Кравец — о сенсационной победе «Амура»: ЦСКА — одно название чего стоит

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал крупную победу над ЦСКА (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Очень важная для нас победа над сильным соперником. ЦСКА – одно название чего стоит. Всегда с ними тяжело играть. Хороший и сильный коллектив с мастерами. Ребята выполнили всю работу. Особенно в первом периоде всё получалось. Мы довольны победой, тем более на выезде.



Любые победы придают уверенность, даже в одну шайбу. Когда крупно побеждаешь, это может сыграть плохую роль. Покажется, что легко обыграли, но это было нелегко. С ушибами, с проблемами, с различными вариантами игры в большинстве и меньшинстве. Надеюсь, что победа придаст нам уверенности.



Игра вратаря меня не удивила, мы знаем Женю Аликина как хорошего вратаря, который хорошо играет в КХЛ и помогает команде. Рады, что игра у него получилась и он нас выручал. При счёте 4:0 в нашу пользу говорил, чтобы ребята не расслаблялись, играли так, как мы договаривались. Не делали ошибок и не придумывали, что они могут сыграть на мастерстве. Мастерство, работа и дисциплина – только это помогает победить», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.