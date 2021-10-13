С. Фёдоров — о 1:5 с «Амуром»: просто надеюсь, что это была худшая игра ЦСКА в сезоне

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился эмоциями после крупного поражения от «Амура» (1:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Много не скажешь. Мы получили отличный урок. «Амур» с победой. Я просто надеюсь, что это была наша худшая игра в сезоне. Мы обязательно сделаем разборы игры. Обязательно сделаем работу над ошибками. Обязательно подтянем психологию подготовки к матчам.



Не считаю «Куньлунь» и «Амур» слабыми соперниками. Да, у всех своё турнирное положение. Можно много сказать о том, как мы готовились и как мы играли. Наверное, скажу одно – мы вышли неготовыми – ни морально, ни физически», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.