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Кудашов сообщил, поступало ли ему предложение войти в тренерский штаб сборной России

Кудашов сообщил, поступало ли ему предложение войти в тренерский штаб сборной России
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:5) прокомментировал информацию, что он войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022.

«Это всё зависит от федерации. Мне не поступало предложений», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее появилась информация, что помогать главному тренеру сборной России Алексею Жамнову на Олимпийских играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.

Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

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