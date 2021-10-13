Кудашов сообщил, поступало ли ему предложение войти в тренерский штаб сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (3:5) прокомментировал информацию, что он войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022.



«Это всё зависит от федерации. Мне не поступало предложений», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее появилась информация, что помогать главному тренеру сборной России Алексею Жамнову на Олимпийских играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.



Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.