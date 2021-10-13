Кудашов — о неудачах «Динамо»: когда чувствуешь уверенность, притупляется внимание

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в матче со СКА (3:5).



«СКА играл самоотверженно, за счёт этого и выиграл. Особенно в концовке, когда мы имели большинство, а они пластались под шайбу, не дали нам сравнять счёт. Поэтому и такой результат. Кто больше блокировал, тот и выиграл.



Шайба скакала даже у Шипачёва и Войнова? Это у них надо спросить, почему. Может, лёд, может, неточные передачи.



Последние неудачи? Очень легко давали забивать сопернику, много пропускали, это основная причина. Игра в обороне. Сложный сезон, матчи идут часто, не всегда физическое состояние позволяет быть в оптимальных кондициях. На усталости совершаются ошибки, как следствие — пропущенные шайбы.



Не скажу, что мы сильно физически просели. Но когда немного устаёшь, голова уже не так соображает. Во-первых, соперник стал относиться к нам иначе, чем в начале сезона. Во-вторых, когда чувствуешь уверенность, притупляется внимание к простым вещам, в первую очередь к игре в обороне. Октябрь — сложный месяц, игры через день идут, соперники сложные. Мы пройдём через это.



Мой первый матч в Питере после ухода из СКА? Отличная атмосфера здесь, как всегда. Спасибо болельщикам, что создают такую атмосферу. Всегда приятно здесь играть и возвращаться сюда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.