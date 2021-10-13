Кудашов — о неудачах «Динамо»: когда чувствуешь уверенность, притупляется внимание

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в матче со СКА (3:5).
«СКА играл самоотверженно, за счёт этого и выиграл. Особенно в концовке, когда мы имели большинство, а они пластались под шайбу, не дали нам сравнять счёт. Поэтому и такой результат. Кто больше блокировал, тот и выиграл.
Шайба скакала даже у Шипачёва и Войнова? Это у них надо спросить, почему. Может, лёд, может, неточные передачи.
Последние неудачи? Очень легко давали забивать сопернику, много пропускали, это основная причина. Игра в обороне. Сложный сезон, матчи идут часто, не всегда физическое состояние позволяет быть в оптимальных кондициях. На усталости совершаются ошибки, как следствие — пропущенные шайбы.
Не скажу, что мы сильно физически просели. Но когда немного устаёшь, голова уже не так соображает. Во-первых, соперник стал относиться к нам иначе, чем в начале сезона. Во-вторых, когда чувствуешь уверенность, притупляется внимание к простым вещам, в первую очередь к игре в обороне. Октябрь — сложный месяц, игры через день идут, соперники сложные. Мы пройдём через это.
Мой первый матч в Питере после ухода из СКА? Отличная атмосфера здесь, как всегда. Спасибо болельщикам, что создают такую атмосферу. Всегда приятно здесь играть и возвращаться сюда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 13 октября 2021
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:42
-
21:28
-
21:10
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
20:36
-
20:32
-
20:25
-
20:20
-
20:13
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:39
-
19:17
-
19:10
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:11
-
18:00