Брагин — о Гусеве: он летит на следующую игру СКА. Посмотрим на тренировки, может сыграть

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (5:3).



«Непростой матч. Многовато удалений было. Выстояли, показали характер. Играли до конца, поэтому выиграли. Вся игра «Динамо» в большинстве идёт через двух игроков – Шипачёва и Войнова. Разобрали и подсказали, как правильно играть.



По тренировкам у Зыкова нормальное состояние, посмотрим в следующей игре. Не сказал бы, что у него будет сдерживающая роль. Хорошее катание, бросок. Играющий парень. Гусев с нами летит на следующую игру. Посмотрим, как он будет смотреться на тренировке, может сыграть.



Каменев? Ситуация финансовая. Гусева надо было подписывать, Зыкова. Все хотели равноправный обмен. Бардаков пока проигрывает конкуренцию.



Хендемарк? Посчитали, что на легионерской позиции должен быть игрок сильнее. Возвращаясь к Гусеву и Зыкову, надо было кого-то обменять, с кем-то расстаться. Не знаю финансовых тонкостей. Мы его поблагодарили за работу здесь, он неплохо отыграл некоторые матчи», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.