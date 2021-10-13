Сергей Фёдоров ответил на вопрос, получал ли он приглашение от ФХР по работе на Олимпиаде
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (1:5) прокомментировал информацию, что он войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры — 2022.
«Работа в сборной России на Олимпиаде? Никакого общения с федерацией нет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее появилась информация, что помогать главному тренеру сборной России Алексею Жамнову на Олимпийских играх будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.
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