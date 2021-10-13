Хартли — об удалениях: конечно, случаются. Но они не должны быть тупыми

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (4:1) прокомментировал ситуацию с удалениями.



«Авангард» стал меньше удаляться? Мы хотим играть мощно и агрессивно, но при этом дисциплинированно. Придерживаюсь мнения, что невозможно выиграть матч, сидя в штрафном боксе. Конечно, случаются удаления, но они не должны быть тупыми.



Они не должны являться результатом какого-то безразличия или глупых действий. В нашей команде старательные ребята, поэтому у нас есть улучшения в этом смысле», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



«Авангард» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 18 очков после 16 матчей.