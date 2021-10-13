Хартли — об удалениях: конечно, случаются. Но они не должны быть тупыми
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (4:1) прокомментировал ситуацию с удалениями.
«Авангард» стал меньше удаляться? Мы хотим играть мощно и агрессивно, но при этом дисциплинированно. Придерживаюсь мнения, что невозможно выиграть матч, сидя в штрафном боксе. Конечно, случаются удаления, но они не должны быть тупыми.
Они не должны являться результатом какого-то безразличия или глупых действий. В нашей команде старательные ребята, поэтому у нас есть улучшения в этом смысле», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» занимает шестое место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 18 очков после 16 матчей.
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