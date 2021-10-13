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Хартли: жизнь часто очень несправедлива, и история Черепанова — яркий тому пример

Хартли: жизнь часто очень несправедлива, и история Черепанова — яркий тому пример
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (4:1) вспомнил о бывшем хоккеисте клуба Алексее Черепанове, который скончался 13 октября 2008 года.

«Утром наша команда вспоминала Алексея Черепанова, почтила его память. Когда всё случилось, я находился в Северной Америке и получал информацию из новостей. Сейчас я в «Авангарде», и это часть моей жизни тоже. Прошло уже много лет, но мы прекрасно понимаем, что значит «Авангард» для жителей Омска и что значил для «Авангарда» Алексей Черепанов. Жизнь очень часто несправедлива, и это яркий тому пример: талантливый перспективный игрок ушёл слишком рано», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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