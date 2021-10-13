NHL.com: Кофилд — фаворит на выигрыш «Колдер Трофи», Подколзин — восьмой

Официальный сайт НХЛ показал итоги голосования для определения кандидатов на получение приза «Колдер Трофи», вручаемого лучшему новичку регулярного чемпионата.



Первое место занял нападающий «Монреаля» Коул Кофилд, набравший 74 балла (11 первых мест). Вторым стал голкипер «Флориды» Спенсер Найт — 51 очко (2 первых места), третий – форвард Тревор Зеграс из «Анахайма», набравший 45 баллов (1 первое место).



В топ-10 также вошли: защитник Мориц Зайдер («Детройт», 24 балла, 2 первых места), нападающий Марко Росси («Миннесота», 22 очка, 1 первое место), защитник Джейми Драйсдейл («Анахайм», 13 баллов), вратарь Джереми Свейман («Бостон», 11 очков), нападающий Доусон Мерсер («Нью-Джерси», 3 балла), российский нападающий Василий Подколзин («Ванкувер», 3 очка), форвард Шейн Пинто («Оттава»), а также вратарь Каапо Кяхкёнен («Миннесота», 2 балла).