Российский форвард «Коламбуса» Чинахов примет участие в первом матче клуба в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов примет участие в первом матче клуба в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Аарон Порцлайн, форвард полностью готов к матчу. Отмечается, что Чинахов в скором времени будет отправлен в фарм-клуб для получения большего количества игровой практики.



Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.



Первый матч нового сезона НХЛ «Коламбус» проведёт 15 октября дома с «Аризоной».