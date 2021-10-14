Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 14 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 14 октября. Первое место в Западной конференции занял санкт-петербургский СКА, который обыграл в домашнем матче предыдущего лидера — московское «Динамо» (5:3), Подопечные Валерия Брагина имеют в своём активе 25 очков после 17 игр. «Динамо» при равном количестве матчей отстаёт на один балл. Третье место занимает «Йокерит», имеющий аналогичные показатели, как у бело-голубых.



В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург», после 16 игр набравший 30 очков. «Трактор» имеет столько же очков, но провёл на две встречи больше. Третье место остаётся за «Салаватом Юлаевым», у которого 25 очков после 17 матчей. «Ак Барс», находящийся на четвёртой строчке, имеет на одну игру больше при идентичном показателе набранных баллов.