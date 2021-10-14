Овечкин — второй игрок, продолжающий карьеру в НХЛ, с 500 очками в большинстве

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу столичного клуба. Российский нападающий Александр Овечкин в этой встрече отметился двумя результативными передачами. Отметим, он набрал 500 очков в большинстве и стал вторым действующим игроком НХЛ, которому покорилось это достижение. Также это удалось сделать нападающему «Флориды Пантерз» Джо Торнтону.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».