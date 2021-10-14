«Торонто» обыграл «Монреаль», Романов – без очков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч состоялся в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. Единственный гол за «Монреаль» забил Джонатан Друен. Российский защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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