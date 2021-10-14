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Видео 732-го гола Овечкина, который позволил ему обойти Дионна в списке снайперов НХЛ

Видео 732-го гола Овечкина, который позволил ему обойти Дионна в списке снайперов НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В этой игре 36-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.

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Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

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