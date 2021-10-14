Овечкин провёл 150-й матч в НХЛ с несколькими голами и стал 4-м в НХЛ по этому показателю

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем и двумя результативными передачами (2+2) в первой же игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), присоединился к списку лучших игроков по одному из статистических показателей. Об этом информирует пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Как отмечает источник, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который записал не менее 150 матчей за карьеру в НХЛ с несколькими голами в одной встрече, присоединившись по этому показателю к Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и Марио Лемье (154).

Таким образом, на счету Овечкина 732 заброшенные шайбы и 592 результативные передачи в 1198 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «+76».