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Овечкин провёл 150-й матч в НХЛ с несколькими голами и стал 4-м в НХЛ по этому показателю

Овечкин провёл 150-й матч в НХЛ с несколькими голами и стал 4-м в НХЛ по этому показателю
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем и двумя результативными передачами (2+2) в первой же игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), присоединился к списку лучших игроков по одному из статистических показателей. Об этом информирует пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Как отмечает источник, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, который записал не менее 150 матчей за карьеру в НХЛ с несколькими голами в одной встрече, присоединившись по этому показателю к Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и Марио Лемье (154).

Таким образом, на счету Овечкина 732 заброшенные шайбы и 592 результативные передачи в 1198 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «+76».

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