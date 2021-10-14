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Лавиолетт стал рекордсменом НХЛ по количеству побед среди американских тренеров

Лавиолетт стал рекордсменом НХЛ по количеству побед среди американских тренеров
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», 56-летний американский специалист Питер Лавиолетт стал рекордсменом НХЛ по количеству побед среди своих соотечественников. На его счету 674 победы. По этому показателю он опередил 63-летнего экс-тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллу.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду примет действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг», которая на старте крупно уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6). Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 17 октября. Начало – 2:00 мск.

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