Лавиолетт стал рекордсменом НХЛ по количеству побед среди американских тренеров

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», 56-летний американский специалист Питер Лавиолетт стал рекордсменом НХЛ по количеству побед среди своих соотечественников. На его счету 674 победы. По этому показателю он опередил 63-летнего экс-тренера «Коламбус Блю Джекетс» Джона Тортореллу.
В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду примет действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг», которая на старте крупно уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6). Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 17 октября. Начало – 2:00 мск.
- 14 октября 2021
-
07:35
-
07:25
-
07:16
-
06:55
-
06:38
-
06:27
-
06:19
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:53
-
05:43
-
05:35
-
05:31
-
05:12
-
05:05
-
04:56
-
04:53
-
04:29
-
03:05
-
00:05
-
00:00
- 13 октября 2021
-
23:52
-
23:39
-
23:31
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:30
-
22:27