«Вашингтон» потроллил «Рейнджерс» мемом из сериала «Игра в кальмара»

Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз» не осталась в стороне после крупной победы «столичных» над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) в дебютной игре регулярного чемпионата НХЛ сезона—021/2022, опубликовав мем из популярного сериала от Netflix «Игра в кальмара».
Картинка, опубликованная в «Твиттере», содержит две фотографии героя, в одной из которых он радостный бежит к финишу, а уже на второй сидит в испуге. Пресс-служба «Вашингтона» подписала данную публикацию: «Хотя бы на одну ночь», предположительно, связав это с ожиданиями болельщиков «Рейнджерс» перед сезоном и после первой встречи регулярного чемпионата.
В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду примет действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампу-Бэй Лайтнинг», которая на старте крупно уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6). Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 17 октября. Начало – 2:00 мск.
«Нью-Йорк Рейнджерс», в свою очередь, также дома сыграет с «Даллас Старз» (15 октября, 2:00 мск).
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