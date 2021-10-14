«Быть там – огромная привилегия». Овечкин – о 5-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся дублем в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), прокомментировал покорение пятого места в списке лучших снайперов НХЛ, которое ранее принадлежало Марселю Дионну.
«Я просто наслаждаюсь своим временем. Конечно, быть в этом списке — огромная привилегия, но, как я всегда говорю, игра за игрой, день за днём», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
В этой игре Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).
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