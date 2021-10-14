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Дионн: знал, что Овечкин обойдёт меня. Рекорд Гретцки? Это другой уровень, но шанс есть

Дионн: знал, что Овечкин обойдёт меня. Рекорд Гретцки? Это другой уровень, но шанс есть
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70-летний легендарный канадский экс-хоккеист Марсель Дионн прокомментировал тот факт, что 36-летнему российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удалось обойти его в списке лучших снайперов НХЛ.

«Я знал, что ты обойдёшь меня. Это я понял, ещё при отметке в 700 шайб. Но главное во всём этом – уважение. У тебя особенные качества. Ты чистый бомбардир. Это просто невероятно.

Впереди – Бретт Халл, но это ничего не значит. Но, великий Горди Хоу, пока он играл, так и не покорил отметку в 50 заброшенных шайб за сезон.

Гретцки? Давайте забудем об этом. Это другой уровень. Но, у тебя есть шанс. У тебя есть шанс», — цитирует Дионна официальный сайт НХЛ.

В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

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