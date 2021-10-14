Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Андронов — о матче с «Амуром»: это позор. Нельзя так относиться к своему делу

Сергей Андронов — о матче с «Амуром»: это позор. Нельзя так относиться к своему делу
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов извинился за игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (1:5).

«Это позор. Нельзя так относиться к своему делу. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас до конца», – цитирует Андронова официальный «твиттер» армейцев.

Напомним, единственную шайбу армейцев на 58-й минуте забросил Максим Соркин с передачи Никиты Нестерова.

ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. «Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, имея 13 баллов после 17 игр.

В текущем сезоне Андронов провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
ЦСКА крупно проиграл в домашнем матче «Амуру»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021