Сергей Андронов — о матче с «Амуром»: это позор. Нельзя так относиться к своему делу
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Нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов извинился за игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (1:5).
«Это позор. Нельзя так относиться к своему делу. Спасибо болельщикам, что поддерживали нас до конца», – цитирует Андронова официальный «твиттер» армейцев.
Напомним, единственную шайбу армейцев на 58-й минуте забросил Максим Соркин с передачи Никиты Нестерова.
ЦСКА занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка после 18 встреч. «Амур» поднялся на 10-е место на Востоке, имея 13 баллов после 17 игр.
В текущем сезоне Андронов провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
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