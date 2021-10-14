Агент Ковальчука прокомментировал информацию, что игрок войдёт в штаб сборной на ОИ-2022

Агент форварда Ильи Ковальчука Юрий Николаев прокомментировал информацию о том, что Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.



«Я с ним эту тему не обсуждал. Но, думаю, в том случае, если Илья получил бы это предложение, он бы его рассмотрел», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее появилась информация, что Ковальчук уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.



Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.



Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.