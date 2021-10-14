«Поздравляю, мой чемпион». Жена Овечкина – о попадании мужа в топ-5 бомбардиров НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ. Жена хоккеиста Анастасия после матча выложила «сториз» в «Инстаграм» и написала: «Поздравляю, мой чемпион».
Во встрече с «Рейнджерс» Овечкин провёл на льду 20 минут и 17 секунд и отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 17 октября, а 20-го сыграет с «Колорадо Эвеланш».
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