Бобровский – о рождении дочери: совершенно иной уровень ответственности

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о новом уровне ответственности после рождения ребёнка.



«Ребёнок – это совершенно иной уровень энергетики в семье и иной уровень ответственности. Но при этом мы по-настоящему счастливы и получаем огромное удовольствие. После игры с «Тампой» 9 октября я подменил жену на ночном дежурстве, потому что она до этого почти не спала пять дней. Так что – да, отцовство добавляет ответственности, но, думаю, со временем мы разберёмся со всеми этими проблемами, которые даже можно назвать приятными», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что 7 октября у голкипера родилась дочь, которую назвали Каролина.

Напомним, что 15 октября «Флорида» начнёт сезон матчем с «Питтсбург Пингвинз».