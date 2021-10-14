Гретцки: у Овечкина великолепная возможность для того, чтобы побить мой рекорд

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о возможности российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Гретцки по количеству шайб в НХЛ.

«Во-первых, у него есть реальный шанс, есть великолепная возможность для этого. Он в хорошей команде, у него хорошие центрфорварды. Ему нравится играть в хоккей, нравится играть за «Вашингтон». Так что ему нужно быть самим собой, выходить на лёд и выкладываться на 100%, что он и делает в каждом матче», – цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ (732 шайбы).



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).