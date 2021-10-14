Бобровский: каждый сезон начинается с нуля, и я жду не дождусь первой игры чемпионата

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от чемпионата-20212022 Национальной хоккейной лиги.
«Я провёл насыщенное лето. В межсезонье всегда есть время оценить себя со стороны, подкрутить какие-то вещи в технике, в психологии, чтобы стать более эффективным. Сейчас я чувствую себя хорошо. Каждый сезон, по сути, начинается с нуля, и я, как и все ребята в раздевалке, жду не дождусь первой игры сезона», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, 15 октября «Флорида» начнёт сезон матчем с «Питтсбург Пингвинз».
В прошедшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 19 побед при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.91.
В плей-офф Бобровский принял участие в трёх матчах серии с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надёжности — 5.33.
- 14 октября 2021
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:16
-
08:55
-
08:44
-
08:22
-
07:49
-
07:35
-
07:25
-
07:16
-
06:55
-
06:38
-
06:27
-
06:19
-
06:14
-
06:00
-
06:00
-
05:53
-
05:43