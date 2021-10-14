Бобровский: каждый сезон начинается с нуля, и я жду не дождусь первой игры чемпионата

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от чемпионата-20212022 Национальной хоккейной лиги.



«Я провёл насыщенное лето. В межсезонье всегда есть время оценить себя со стороны, подкрутить какие-то вещи в технике, в психологии, чтобы стать более эффективным. Сейчас я чувствую себя хорошо. Каждый сезон, по сути, начинается с нуля, и я, как и все ребята в раздевалке, жду не дождусь первой игры сезона», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, 15 октября «Флорида» начнёт сезон матчем с «Питтсбург Пингвинз».



В прошедшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 19 побед при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.91.



В плей-офф Бобровский принял участие в трёх матчах серии с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надёжности — 5.33.

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