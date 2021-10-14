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Бекстрём: уже говорил, что если кому-то по силам побить рекорд Гретцки, то только Овечкину

Бекстрём: уже говорил, что если кому-то по силам побить рекорд Гретцки, то только Овечкину
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о возможности форварда и капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Я уже говорил, что если кому-то по силам сделать это, то только ему. Я так считаю. Ему это нужно, он снайпер», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

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