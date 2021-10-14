Фетисов: Овечкин понимает свою миссию — хороший результат на ОИ и добраться до Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина.



«Я повидался с Сашей перед отъездом, он в хорошем настроении, хорошей форме. Он нацелен на хороший результат на Олимпиаде, хочет добраться до Гретцки. Александр понимает свою миссию, главное, чтобы у Овечкина были здоровье и удача. Он начал сезон так, как хотел. Для этого он и готовился целое лето, чтобы в первом же матче вот так стартовать. Можно пожелать только не останавливаться и забивать дальше», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).