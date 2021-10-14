Галлан — об 1:5 с «Вашингтоном»: чёрт возьми, «Рейнджерс» были хороши в первые 33 минуты

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением о первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (1:5).

«Получилось два разных матча. Я думаю, что первые 33 минуты мы играли в очень хороший хоккей, даже несмотря на то, что уступали в счёте 0:2 после двух их голов при игре в большинстве. В обеих шайбах им улыбнулась удача. После этого мы были уже не столь хороши, но, чёрт возьми, 33 минуты всё было иначе», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ.