«Сибирь» расторгла контракт с Каменевым. Его обменяли в клуб 12 октября
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Хоккейный клуб «Сибирь» и 25-летний нападающий Владислав Каменев расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, 12 октября Каменев стал игроком «Сибири» в результате обмена со СКА, по ходу которого Валентин Зыков стал игроком санкт-петербургского клуба, а Егор Спиридонов – новосибирского.
Каменев — воспитанник «Южного Урала». В Континентальной хоккейной лиге дебютировал в составе «Металлурга» (2013-2015). Также Каменев выступал в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». Форвард стал игроком СКА в 2020 году, в нынешнем сезоне провёл семь матчей, сделав одну голевую передачу при полезности «+1». Последнюю встречу хоккеист провёл за СКА 27 сентября с «Витязем».
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