Тарасов — о своей роли в «Ак Барсе»: талисман на выезде

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов выложил в «сториз» в «Инстаграме» фото на льду в форме «Ак Барса» и подписал: «Талисман на выезде». Позднее фотография была удалена.

Напомним, Тарасов пополнил состав казанской команды в прошедшее межсезонье. В текущем регулярном чемпионате на его счету 12 матчей, где он отдал одну результативную передачу. После 18 матчей «Ак Барс» набрал 25 очков и сейчас занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, уступая «Салавату Юлаеву» по дополнительным показателям, но имея на одну сыгранную встречу больше.

Сегодня, 14 октября, «Ак Барс» в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17:00 мск.