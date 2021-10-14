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Фазель — о Ковальчуке: если бывшие звёзды помогут нынешней сборной России, то почему нет

Фазель — о Ковальчуке: если бывшие звёзды помогут нынешней сборной России, то почему нет
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Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о возможном включении нападающего Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

«Илья – олимпийский чемпион, потрясающий хоккеист, за плечами которого потрясающая карьера.

Я его знаю уже много лет. У сборной России прекрасные действующие хоккеисты и прекрасные в прошлом. И если бывшие звёзды помогут нынешней сборной, то почему нет», – цитирует Фазеля «РБК Спорт».

Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Сообщалось, что форвард уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.

Напомним, официальное объявление главного тренера и информации по тренерскому штабу сборной произойдёт на пресс-конференции, которая состоится 18 октября.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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