Перов: «Ак Барс» проанализировал прошлый матч с «Металлургом», учёл допущенные ошибки

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов рассказал о предстоящей игре с «Металлургом». Встреча в Магнитогорске состоится сегодня, 14 октября, и начнётся в 17:00.
«После матча в Уфе команда находится в приподнятом эмоциональном тонусе. Провели хорошую игру, она удалась, держала в напряжении до конца всех, в том числе зрителей. Каждая из команд могла победить. Игроки полностью отдавались на льду. Здорово, что мы победили.
Учитываем ли опыт прошлогодней встречи? Да, безусловно. «Металлург» – сильная команда, с отличным подбором игроков во всех линиях. Быстрые, играющие форварды, которые могут стремительно убежать в контратаку. Соперник здорово действует в неравных составах, имеет разнообразные варианты игры на вбрасываниях, хорошо использует наложение смен. Одним словом, неслучайно команда возглавляет турнирную таблицу. Нам предстоит матч с серьёзным соперником. Сами же рассчитываем показать тот хоккей, который принесёт нам положительный результат.
Будет ли игра отличаться от матча недельной давности? Мы проанализировали матч с «Металлургом», учли допущенные ошибки. Постараемся нивелировать сильные стороны соперника и сыграть на своих козырях», – цитирует Перова официальный сайт клуба.
- 14 октября 2021
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