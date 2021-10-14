Плющев: хоккеисты ЦСКА намекают, что не Фёдоров их воспитывает, а они его

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о поражении ЦСКА от «Амура» со счётом 1:5.
«Я удивлён тому, что в последние месяцы происходит в ЦСКА. А результатам с Китаем и Хабаровском – нет, не удивлён. Всё логично и ожидаемо.
Не раз говорил, что с большим уважением отношусь к Сергею Фёдорову-игроку, он был центрфорвардом-универсалом, тонким хоккеистом, звездой. Но сейчас он оказался в совершенно новой профессии – и груз звёздного игрока его тренерству, скорее, даже мешает. Это видно и по поведению, и, что самое главное – по игре его команды.
В чём проявляется? У ЦСКА по-прежнему один из сильнейших составов в Лиге, но лидеры армейцев не показывают своей игры, не видно контакта между ними и лавочкой. Фёдоров понимает, что происходит что-то не то – и начинает воспитательный процесс. С Окуловым, Сошниковым и так далее по списку.
В такой ситуации самые показательные – матчи с главными аутсайдерами. Проигрывая их и вызывая резонанс, хоккеисты ЦСКА намекают, что не Фёдоров их воспитывает, а они «воспитывают» Фёдорова. Чувствуете разницу?
Кто прав? Правых и виноватых найти трудно. Мы же знаем новое поколение игроков: они, как правило, ранимые, требуют тонкой подстройки. Фёдоров как большой мастер в прошлом не может перестроиться, опуститься на одну-две ступеньки – и разобраться в этой психологии.
Но можно понять и того же Окулова. По меркам современной КХЛ это действительно мастер, с которым нужно быть гибким и где-то давать игровую свободу. С первых же матчей сезона было видно, что такой свободы у него нет. И по большому счёту это именно тренерская проблема. В нужный момент уходить от уравниловки и становиться гибким – вот тренерское искусство», – цитирует Плющева Russia-Hockey.
- 14 октября 2021
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