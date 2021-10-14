Глотов: в первую очередь хотел от нас всех извиниться перед Максом Третьяком

Нападающий «Сочи» Василий Глотов поделился мнением об игре с «Автомобилистом» (5:4).



«Оглядываясь назад, хотел бы в первую очередь от нас всех извиниться перед Максом Третьяком. Мы провалили старт игры. Да, здорово, что смогли выкарабкаться, но нельзя так плохо начинать матчи. Неприятно, что не смогли помочь Максу. Знаете, у всех у нас была вера в то, что мы можем выиграть. Даже в тот момент, когда уступали 0:2, верили, что нам по силам победить. А лучшая ли это была игра по содержанию? Мне очень понравился второй период. Не смотрел статистику, не знаю, сколько мы нанесли бросков, но мы точно перебросали «Автомобилист» и владели большим преимуществом. Очень много было позитива в эти 20 минут.

Второй период выиграли по броскам 21:4? Вот и доказательство нашей кропотливой работы и в обороне, и в атаке, где мы давили соперника своей активностью.

С «Магниткой» тоже не очень начали? Не думаю, что это превращается в какую-то проблему. Стечение обстоятельств. Понятно, что стремимся правильно начинать игры. Не всегда получается. Надо голову пораньше «включать». Хорошо, что взяли в итоге два очка. Сделаем сегодня анализ, разберём ошибки.

Давно не забрасывали четыре шайбы? Да, это важно. Вчера был трудный момент в третьем периоде, когда «Автомобилист» сравнял счёт и вышел вперёд, но мы всё равно верили в свои силы. Каждый из нас. Да, мы не помогли Максу в начале матча, но вышел Магнус Хелльберг, сделал несколько хороших спасений. Богдан Якимов забил очень важный гол, а затем мы выиграли по буллитам. Уверен, что все вместе сделали большой шаг вперёд.

Назаров? Тренировки стали интенсивнее. Больше стало агрессии на льду, стараемся напрягать форчекингом оборону соперника, не давать защитникам спокойно начинать атаки. Больше стараемся бросать по воротам. В общем, главное – это активный хоккей. Но есть много других нюансов, всех секретов раскрывать не могу.

Я пообщался с ребятами, которые работали вместе с Андреем Викторовичем. Позвонил Паше Порядину, Эмилю Галимову. Они очень уважительно о нём отзывались. Я был взволнован, но с позитивной точки зрения. Понимал, что начинается новый этап. У нас неординарный тренер, яркий человек, под руководством которого очень интересно работать. Он стал тренером в молодом возрасте, много сезонов работал в КХЛ, одержал много побед. Для меня это колоссальный опыт. Впитываю как губка» – цитирует Глотова официальный сайт «Сочи».

Напомним, при счёте 0:2 сочинцы заменили голкипера Максима Третьяка.