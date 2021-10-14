Кубалик: очевидно, что старт матча был не таким, каким «Чикаго» хотел его видеть

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик подвёл итоги первого для «Чикаго» матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 с «Колорадо Эвеланш» (2:4).

«Мы не распоряжались шайбой так, как хотели, не смогли облегчить себе задачу. Мы давали им шансы, а они их реализовывали. Очевидно, что старт матча был не таким, каким мы хотели его видеть… У них быстрая, хорошо катающаяся команда. Они любят играть в игру с быстрыми переходами из обороны в атаку. И по ходу матча мы старались лучше предотвращать подобные ситуации», – цитирует Кубалика официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что Кубалик забросил одну из двух шайб «Чикаго» в матче.

В следующей встрече «Блэкхоукс» встретятся с «Нью-Джерси Дэвилз» 16 октября в 2:00 мск.