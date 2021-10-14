Кемпер: получил удовольствие от того, что наконец смог сыграть официальный матч с «Чикаго»

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер поделился эмоциями от первого для «Колорадо» матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).
«Я получил удовольствие от того, что наконец-то смог провести официальный матч с этой командой. Вы знаете, что в этой раздевалке очень много талантов, так что приятно быть её частью. И всегда весело начинать сезон с большой победы, но строительство ещё продолжается.
«Сегодня во втором периоде «Блэкхоукс» дали нам отпор. Мы действительно доминировали в первом отрезке, но знали, что они вернутся в игру и попытаются ответить. Однако мы хорошо защищались. И это помогало мне легче читать игру. Я просто старался внести свой вклад», – цитирует Кемпера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 14 октября 2021
-
15:30
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:00
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:54
-
11:44
-
11:33
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:15
-
11:01
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
10:11
-
09:45
-
09:28
-
09:16
-
08:55