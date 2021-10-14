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Кемпер: получил удовольствие от того, что наконец смог сыграть официальный матч с «Чикаго»

Кемпер: получил удовольствие от того, что наконец смог сыграть официальный матч с «Чикаго»
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер поделился эмоциями от первого для «Колорадо» матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2).

«Я получил удовольствие от того, что наконец-то смог провести официальный матч с этой командой. Вы знаете, что в этой раздевалке очень много талантов, так что приятно быть её частью. И всегда весело начинать сезон с большой победы, но строительство ещё продолжается.

«Сегодня во втором периоде «Блэкхоукс» дали нам отпор. Мы действительно доминировали в первом отрезке, но знали, что они вернутся в игру и попытаются ответить. Однако мы хорошо защищались. И это помогало мне легче читать игру. Я просто старался внести свой вклад», – цитирует Кемпера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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